Non mancheranno colpi di scena nella seconda puntata di Temptation Island in programma per oggi, lunedì 3 luglio 2023. Il padrone di casa Filippo Bisciglia, in una sua recente intervista ha già annunciato uno spoiler ma potrebbe succedere di tutto già da questa sera, in vista del falò di confronto anticipato che, a quanto pare, potrebbe non essere l’unico.

Temptation Island 2023: cosa vedremo nella seconda puntata

La prima concorrente di Temptation Island 2023 ad aver chiesto un falò di confronto anticipato è stata Isabella Recalcati, la quale non ha affatto apprezzato il comportamento del fidanzato Manuel Marascio. In particolare non ha gradito la descrizione che il ragazzo avrebbe fatto di lei e dopo aver ascoltato le sue esternazioni ha deciso di confrontarsi direttamente con il giovane.

Al termine della prima puntata non abbiamo avuto modo di capire se Manu accetterà o meno il confronto anticipato, anche se gli ultimi spoiler sembrerebbero aver già dato una risposta a questo dubbio.

A quanto pare però non si tratterà del solo falò di confronto anticipato in quanto un’altra coppia potrebbe presto lasciare (insieme o separata) Temptation Island. Da un video diffuso sul profilo Instagram del reality, Filippo Bisciglia si reca nel villaggio delle fidanzate per annunciare ad una di loro: “Il tuo fidanzato ha chiesto un falò di confronto”.

Tuttavia non è stato chiaro capire chi fosse la destinataria del messaggio, dunque il nome del fidanzato che avrebbe preso questa decisione.

Infine, dalle anticipazioni trapelate in queste ore sembrerebbe esserci anche qualche momento difficile per Francesca Sorrentino, che dopo aver visto un video del fidanzato Manuel Maura si ritroverà a piangere proprio durante l’incontro con il padrone di casa. Non andrà meglio per Vittoria e Daniele. “Ho visto un film”, ha esclamato la ragazza dopo aver visto un video del compagno nel villaggio dei fidanzati. Come andrà a finire?