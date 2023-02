Martina Nasoni e Matteo Diamante hanno avuto un flirt prima del Grande Fratello Vip? A quanto pare sì. Lo scorso giovedì sera Alfonso Signorini ha mostrato uno scambio social tra di loro che non è passato inosservato.

Nonostante gli screenshot piazzati in prima serata, Martina Nasoni aveva ridimensionato le cose:

Abbiamo molti amici in comune e ci ritroviamo spesso alle cene o alle feste. Non ci siamo mai realmente sentiti come… cioè, ci ritroviamo di solito alle feste o alle cene insieme, agli eventi di lavoro. Io sono arrivata da poco a Milano a vivere quindi è stata una delle prime persone che ho conosciuto e che mi fa morir dal ridere, con cui mi diverto.

Deianira Marzano, invece, sostiene che tra di loro ci sia stato qualcosa di più:

E comunque, a parte i messaggi visibili a tutti su Instagram intercorsi, scherzi a parte tra Matteo Diamante e Martina Nasoni c’è stato un breve flirt. Si sono visti diverse volte a Milano, si sono baciati, poi non so se sono andati oltre. Detto ciò, quando Matteo doveva incontrarla ci sentimmo prima a telefono per dargli info su di lei, su che tipo fosse. Comunque la cosa poi non è fiorita.