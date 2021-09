La quarta puntata del Grande Fratello Vip 6 in diretta tv e streaming ci aspetta questa sera, venerdì 24 settembre, come sempre nella prima serata di Canale 5, L’appuntamento con Alfonso Signorini ci condurrà dritti verso la scoperta del primo eliminato dell’edizione. Come poter seguire la quarta puntata? A seguire vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere su streaming, social e daytime.

Diretta Grande Fratello Vip, streaming: terza puntata, social e daytime

La quarta puntata del Grande Fratello Vip svelerà le ultime dinamiche intervenute tra i Vipponi, tra prime simpatie speciali, baci ma anche incomprensioni. Il precedente appuntamento sul piano degli ascolti ha visto una lieve risalita, ora però si riparte con una nuova puntata ricca di sorprese.

Il Grande Fratello Vip, ormai, entra ufficialmente nel vivo con la quarta puntata in diretta, condotta da Alfonso Signorini e con le due opinioniste in studio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Con quella di venerdì si va a chiudere la seconda settimana della sesta edizione del reality.

APPUNTAMENTI IN DAY TIME – Per seguire minuto per minuto il GF Vip 6, il collegamento con la Casa ti aspetta ogni giorno, dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra e su LA5 da lunedì a venerdì alle 12:30 e all’01:00. I momenti salienti delle giornate dei protagonisti di questa edizione saranno raccontati attraverso due strisce giornaliere in onda alle 16.10 su Canale 5 e alle 18.00 su Italia 1.

DIRETTA STREAMING E SOCIAL – Oltre alle finestre di day time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Il vincitore del GF Vip 6 si aggiudicherà il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) ma solo se riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Come si vota