Il reality Grande Fratello Vip 7 torna con la prima attesa puntata in diretta tv e streaming stasera, lunedì 19 settembre nel prime time di Canale 5. Appuntamento in compagnia del padrone di casa Alfonso Signorini e delle due opinioniste, ovvero Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Come poter seguire questo appuntamento? Vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere su streaming, social e daytime.

Diretta Grande Fratello Vip 7, streaming: social e daytime

La prima puntata del Grande Fratello Vip 7 andrà in onda in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 21.40 circa.

APPUNTAMENTI IN DAY TIME – Per seguire minuto per minuto il GF Vip 7, il collegamento con la Casa ti aspetta ogni giorno, dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra e su LA5 da lunedì a venerdì alle 12:30 e all’01:00. I momenti salienti delle giornate dei protagonisti di questa edizione saranno raccontati attraverso due strisce giornaliere in onda alle 16.40 su Canale 5 e alle 13 su Italia 1.

DIRETTA STREAMING E SOCIAL – Oltre alle finestre di day time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

PRIME TIME – Doppio appuntamento il lunedì e il giovedì dalle 21.40.

Il vincitore del GF Vip 7 si aggiudicherà il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) ma solo se riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Come si vota

CLICCA SUL SITO UFFICIALE DEL GF VIP per esprimere la tua preferenza.

Si può votare pure tramite App Mediaset Infinity oppure via SMS e Smart TV.