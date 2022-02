Puntata carica di colpi di scena quella di Pomeriggio 5 andata in onda oggi. Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ha svelato delle importanti novità così come Urtis ha sganciato la bomba con protagonista anche Delia Duran.

“Delia ha regalato ad Alex un “Ménage à trois”, la rivelazione di Urtis

“Non sono più la moglie di Alex Belli”, ha esordito Katarina. Due giorni fa, infatti, sono stati firmati i documenti per il divorzio, dunque la loro separazione è finalmente ufficiale dopo anni dalla rottura.

La ex moglie di Alex ha parlato pure della dedica d’amore che Alex ha fatto volare sopra il cielo del Grande Fratello Vip alla sua Delia:

Fa bastone e carota. Una sorta di manipolazione che lui fa con tutte le donne.

Poi la bomba di Giacomo Urtis.

Il chirurgo estetico, presente nel salotto di Pomeriggio 5, ha fatto una rivelazione piccante:

Delia Duran ha regalato ad Alex un Ménage à trois per il suo compleanno.

La news è stata confermata pure da Delia durante un momento di confidenze con Soleil Sorge.

Ecco il VIDEO “incriminato”

Delia: “Il giorno del suo compleanno (di Alex) abbiamo fatto una scopata con la sua amica, perché io sono fatta così, a me piaccono le donne”

NO VABBÉ! 💀#Gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/whyHps2due — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) January 25, 2022

