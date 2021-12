Alex Belli e Delia Duran saranno ospiti della nuova puntata di Verissimo che andrà in onda domenica 19 dicembre su Canale 5. La coppia, dopo l’esperienza con il Grande Fratello Vip, ha tirato in ballo (ancora) Soleil Sorge.

Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. – ha affermato Delia Duran – Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo.