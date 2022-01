Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip: ecco quando e per quale motivo

Come ben sapete Dayane Mello e Soleil Sorge sono legate da una bellissima amicizia nata ancor prima del Grande Fratello Vip. Per questo motivo la modella brasiliana presto tornerà nella Casa per farle una sorpresa.

Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip

L’ex gieffina, dopo aver più volte manifestato il suo affetto per Soleil Sorge, dichiarando anche: «Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra» sembra pronta a tornare nella casa del “Grande Fratello VIP” lunedì 10 gennaio per fare una sorpresa all’amica.

Questo è ciò che riporta Whoopsie paparazzando Dayane in compagnia di Andrea Turino, una sua “vecchia” fiamma prima di partecipare alla Fazenda in Brasile:

Dopo aver affermato, solo pochi giorni fa, di non essere innamorata di Andrea Turino, Davane Mello sembra comunque intenzionata a portare avanti la frequentazione con l’imprenditore. Nonostante la modella abbia rifiutato la richiesta di fidanzamento da parte del ragazzo, poiché non ancora pronta ad aprire nuovamente il suo cuore e a impegnarsi, i due sembrano più uniti che mai. Il Capodanno trascorso insieme sulla neve di St. Moritz- insieme alla figlia di lei, Sofia, e al fratello Juliano – sembra però aver consolidato il loro rapporto fino a farli avvicinare ulteriormente.