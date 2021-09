Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip è protagonista di un altro reality show ma questa volta in Brasile. “La Fazenda” ha portato la modella all’interno di un altro “gioco” che purtroppo non si sta rivelando particolarmente positivo per lei.

In questi giorni Dayane Mello ha avuto modo anche di parlare di Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5 che li ha visti protagonisti insieme:

Ho fatto un percorso lì per sei mesi, sono arrivata alla finale, va bene? Il vincitore non è più famoso di me. Capisci? Sono diventata più famosa, sono diventata molto famosa! Ma per quale motivo? Perché le persone si sono identificate con la persona che sono, non perché ero lì per vincere il premio finale. Capisci? Questo per me è gratificante.