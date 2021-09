Dayane Mello è stata molestata da un concorrente de La Fazenda che, una volta rifiutato, ha persino lanciato un secchio contro il muro per la rabbia. Sulla questione sono intervenuti sia Tommaso Zorzi che Giulia Salemi.

Tommaso Zorzi ha precisato di non avere alcun rancore nei confronti di Dayane Mello e di essere particolarmente dispiaciuto per quello che le è accaduto in Brasile:

Giulia Salemi, invece, ha commentato l’ultimo post social condiviso dallo staff di Dayane Mello, scrivendo:

La produzione de La Fazenda pare stia analizzando i filmati in attesa di scoprire la decisione finale.

Vorrei consigliare a tutte le #mellos e #rosmello che amano D di non pubblicare video o immagini del programma se non in protesta e in difesa di D in questa situazione. Non diamo visibilità alla prigione in cui continuano a tenerla #afazenda #dayane #DayAndFarm #AFazendaa13

