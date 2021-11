Dayane Mello è stata una delle principali protagoniste del Grande Fratello Vip dello scorso anno. Oggi si trova in Brasile e sta partecipando alla Fazenda 13, nonostante le difficoltà ed i soprusi.

Tra una chiacchierata e l’altra, Dayane Mello ha parlato di nuovo della mancata vittoria al Grande Fratello Vip. Come ben sapete, la quinta edizione del reality show è stata vinta da Tommaso Zorzi.

Ecco le sue parole a tal proposito:

Già lo scorso settembre Dayane Mello aveva parlato di Zorzi:

Un percorso che ho fatto lì per sei mesi. Sono arrivata alla finale, va bene? Il vincitore non è più famoso di me, capisci? Sono diventata più famosa. Sono diventata molto famosa. Ma perché? Perché le persone si sono identificate con la persona che sono. Non perché ero lì per vincere il premio finale. Capisci? Questo per me è gratificante.