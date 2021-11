Dayane Mello ancora vittima di soprusi ne La Fazenda, il reality show che la vede protagonista in Brasile dopo le molestie subite da Nego do Borel. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata nuovamente presa di mira.

Dopo le molestie, il bullismo e il bodyshaming da parte degli altri concorrenti in giro, Dayane è stata nuovamente presa di mira da Rico Melquiades.

L’influencer, infatti, ha accusato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di razzismo e body shaming e, in più di un’occasione, le si è piazzato ad un centimetro dalla faccia aggredendola verbalmente.

Nel frattempo Aline è ai ferri con la Mello ed anche lei ha deciso di accusarla di numerose falsità per metterla in cattiva luce fuori dalla Fazenda.

Tuttavia, nonostante questi soprusi evidenti, il pubblico continua a premiare Dayane Mello lasciandola ancora dentro quel reality show decisamente tossico.

oggi imparo che ad un maschio gay divertente è consentito tutto, anche di entrare in un reality e aggredire verbalmente e fisicamente una donna accusandola di razzismo e di bodyshaming nonostante sia LUI ad avere alle spalle processi per razzismo e per aver offeso (altre) 3 donne

— ei gostosa (@edoruta) November 13, 2021