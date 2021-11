Davide Silvestri manderà in nomination Soleil? Spunta un video “sospetto”

Anche Davide Silvestri sta lentamente entrando nel “mirino” della rete. L’attore di Vivere sta mettendo in atto una strategia? Durante un momento di relax insieme a Sophie Codegoni, il biondino con la faccia d’angelo avrebbe fatto un discorso riconducibile a Soleil Sorge, sua amica all’interno del Grande Fratello Vip.

Davide Silvestri manderà in nomination Soleil Sorge? La nuova “strategia”

Ma c’è di più. Secondo gli amici di Twitter, Davide si starebbe addirittura preparando per nominare Soleil questa sera nel corso della nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

Voi siete d’accordo con questa teoria del web?

L’attore è stato giudicato un vero stratega ma, ad onor del vero, Davide ha sempre detto che, ai fini del gioco, sarebbe anche disposto a nominare sia Soleil che Alex, i suoi più grandi amici al GF Vip.

Stasera Silvestri sarà pronto a regalarci la nuova scoppiettante dinamica?

Eccovi il VIDEO a seguire e fateci sapere come lo interpretate.

davide ma ti è così difficile parlare chiaro? o stai aspettando qualche caduta per colpire una che fino a ieri difendevi e dicevi che fosse tua amica?

adesso penso che si è studiato sole fin dall’inizio, appena ha capito che non è più forte, vuole colpirla per prevalere #gfvip pic.twitter.com/6trIh362h1 — CIAUUUU (@buongiornissim8) November 12, 2021