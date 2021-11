Francesca Cipriani non è solo la showgirl vulcanica, talvolta eccessiva nei comportamenti, che siamo abituati spesso a vedere nella Casa del GF Vip. L’ex Pupa, infatti, ha un passato non semplice, come svelato dalla stessa Vippona e confermato di recente dalla madre.

Francesca Cipriani e la malformazione al seno: il racconto

Nelle passate ore la Cipriani ha svelato tutta la sua fragilità aprendosi con alcune sue coinquiline. Conversando con Carmen Russo e Manila Nazzaro in giardino, Francesca ha svelato alcuni aspetti del suo passato che l’hanno segnata.

La showgirl ha raccontato di aver sofferto molto per i commenti fatti sul suo fisico ed ha svelato di aver avuto una brutta malformazione al seno, motivo per il quale avrebbe iniziato a sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica su consiglio del suo medico.

Oltre ad aver avuto un rapporto non semplice con il suo fisico, la Cipriani ha svelato di essere stata anche vittima di bullismo, anche se ora finalmente ha raggiunto il suo stato di felicità anche grazie all’amore per il fidanzato Alessandro.

L’intervista alla madre

A confermare le parole di Francesca è stata anche la madre Rita De Michele, intervistata sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000 dalla penna di Armando Sanchez.

La donna aveva svelato il passato non semplice della figlia spiegando:

Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo. Ciò che fa adesso pur sembrando bislacco e fuori dal comune, è un riscatto.

Parlando proprio dei numerosi interventi della figlia, la signora Rita ha aggiunto:

Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli.

Anche la separazione dal marito ha causato grande dolore nella Cipriani: