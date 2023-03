Dopo l’ira veneta (con Daniele) e quella sicula (di Micol) al Grande Fratello Vip arriva anche la salentina per merito di Davide Donadei stuzzicato da Edoardo Tavassi sul rapporto con l’ex fidanzata Chiara Rabbi.

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Davide ha visto un messaggio della sua ex che, in diretta, ha voluto tirargli una bella frecciatina. Proprio ieri sera, Tavassi è tornato sull’argomento incuriosito dalla reazione di Chiara Rabbi.

L’ex tronista, probabilmente ancora scottato dall’accaduto, ha perso la pazienza e poi è scoppiato a piangere:

Stai pisc*and* fuori dal vaso. Mi fai incazz*re te lo giuro su mia madre. Come cazz* ti permetti se neanche sai. Non ho capito! Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Ma come ti permetti? Neanche sai. Cosa cazz* sai? Falla venire e poi ti spiego. Non toccare le cose mie. Parla delle cose che vedi qua, non parlare delle cose che succedono fuori. Non mi toccate le cose mie che faccio un casino.