Di nuovo pace (o quasi) tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. Dopo il nuovo litigio perché l’imprenditore veneto non si fida della venezuelana (troppo amica di Onestini), i due si sono chiariti.

Daniele non si fida di Oriana, anche Giaele mette tutto in discussione

Daniele ha mostrato le sue perplessità: “Faccio quello che mi sento di fare. Ti vorrei dare una testata non darti un’abbraccio, però alla fine ti do un’abbraccio perché mi viene più naturale e farmela passare, cosa che con gli altri non faccio”.

Tu fai la deficiente dalla mattina alla sera con Luca, ma che cazz* vuoi da me? Avevi smetto? Ma da 12 ore… che cazz* pretendi da me. Tu non sei nella posizione di poter pretendere nulla da me. Se m’incazzo è perché di base di tengo, sì te l’assicuro. Mi spiace… Voglio stare tranquillo. Tu non mi fai niente di male, ok? Tu non è che fai qualcosa… Sì che possiamo fare pace, non è questo il discorso. Cosa ti ho fatto capire di diverso?

Successivamente Oriana ha parlato con Giaele confermando il suo interesse per Daniele.

Proprio la De Donà, nonostante l’amicizia che la lega alla Marzoli, si è mostrata dubbiosa:

Non vorrei che Daniele in questo momento fosse il piano B. Non capisco se il tuo interesse per lui può essere veramente reale.

Per tutta risposta, Oriana ha confermato che le piace Dal Moro:

Non è nessun piano B. Più volte te lo posso ripetere, se non lo capisci non è colpa mia… Dal momento che ho dormito in camera sua ho continuato in quella linea.