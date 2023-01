Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è una continua altalena di emozioni. Dopo essersi chiusi nell’armadio, la (quasi) coppia del Grande Fratello Vip ha litigato aspramente.

Daniele, stanco dei tira e molla di Oriana e delle frasi sussurrate nell’orecchio, ha perso la pazienza mandandola a quel paese:

Non capisco niente, mi sono stufato di questi giochetti del dire e non dire, dì quello che pensi. Siamo al Grande Fratello non a casa mia, se vuoi dire una cosa me la devi dire al microfono. Mi rompo il ca**o, perché hai sempre questi segreti? Io non ho niente da nascondere. Mi hai rotto il ca**o, stare vicino a te vuol dire questo. Vaffan**lo.

Daniele è convinto che Oriana abbia altri interessi.

Oriana si è sfogata con Sarah:

Sì, sono arrabbiata. No, non mi passa… guardalo com’è, non gliene frega un cazz*. Una volta che sto facendo bene le cose, tu fai tutto il contrario che io avevo detto di non fare mai. Dopo vai in piscina con le persone con cui non mi trovo bene, invece di venire da me e dirmi ‘scusami se ti ho risposto male’.