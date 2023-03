Gli alti e bassi di Daniele Dal Moro creano del dispiacere in Oriana Marzoli. Proprio stamattina il concorrente del Grande Fratello Vip si è svegliato e non ha nemmeno salutato la venezuelana, scatenando la sua reazione di forte dispiacere.

“Non sono io, ti prego… io chiedo una roba normale. E’ un buongiorno… ci frequentiamo da un mese e mezzo, come fai a non voler dormire con me”, ha domandato Oriana tra le lacrime.

Pronto l’intervento (perfetto) di Milena che le ha dato ragione:

Oriana non sei tu il problema, tu chiedi una cosa normale che non tutte le donne vorrebbero… ma anche gli uomini perché è normale…. Se ti piace una persona e ci vuoi stare insieme è normale che succeda questo. Se ti piacesse una persona che non ti vuole sarebbe un conto… ma se lui ti dice che ricambia ma non ti dà una cosa che tutti vorrebbero…