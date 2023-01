Secondo le mie superstar di Twitter, Daniele Dal Moro sarebbe arrabbiato con gli autori del Grande Fratello Vip. Proprio ieri, il concorrente ha passato tutto il tempo tra il letto e il confessionale.

Daniele Dal Moro vuole farsi squalificare dal GF Vip?

Attilio Romita, chiacchierando del suo atteggiamento con Oriana Marzoli, ha confidato alla vippona le ultime preoccupazioni di Daniele Dal Moro:

Lui non riesce a cancellare lo storico. Gli ho detto che Oriana è una persona e non un giocattolo, almeno una cosa deve farla. Non può continuare a fare questo ‘stop’ and ‘go’ tra momenti di dolcezza a momenti di esclusione nella sua vita. Oltre a fare un danno ad una persona si rende ridicolo lui. Poi sono andato a dormire: che altro avrei dovuto dirgli?

"Ti stai preoccupando della coerenza quando ti devi preoccupare di assecondare la tua voglia di conoscere Oriana.." "Oriana è una persona no un giocattolo, non fare questo stop and go anche per te stesso" ATTILIO HA CENTRATO IL PUNTO

Attilio ha spiegato il motivo del malessere di Daniele:

Oggi ha dormito tutto il giorno. Lui va in Confessionale perché ce l’ha con loro (gli autori, ndr) per quel tweet.

Oriana ha prontamente replicato:

C’è una giornata dove mettono cose carine, una giornata dove ti insultano un po’ di più… anche a me, quante cose mi dicono ? non è che me la prendo con loro (autori), so dove sono e se non ti piace, non venire qua!

Oriana domanda ad Attilio dove sia finito Daniele poi aggiunge:

Oriana domanda ad Attilio dove sia finito Daniele poi aggiunge:

"Ma lui che pensa? che deve fare l'angioletto qua?".

Secondo le mie superstar, Daniele starebbe tirando la corda per spazientire gli autori del GF Vip. E così, è rimasto in casa con gli occhiali da sole e si è tolto il microfono in più occasioni.

Oriana: "c'è una giornata dove mettono cose carine, una giornata dove ti insultano un po' di più… anche a me, quante cose mi dicono ? non è che me la prendo con loro (autori), so dove sono e se non ti piace, non venire qua" lei ha molta ragione