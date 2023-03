Dopo la sua squalifica dalla Casa del GF Vip, Daniele Dal Moro ha fatto subito ritorno sui social lanciando frasi sibilline che sembrano celare velatissime minacce contro il GF Vip. Oltre a prendersela con il reality (secondo le indiscrezioni avrebbe accusato autori e Signorini, video in apertura), Daniele si è preso gioco anche di un Vippone: Luca Onestini.

Daniele e Gianmarco Onestini: volano stracci su Twitter

Nelle passate ore Daniele ha postato su Twitter una foto con degli occhiali da sole ed il suo dito ad indicarli. Nella didascalia ha scritto: “SPOILER : onestini ora sta distante da bebè perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali”.

A distanza di qualche ore è intervenuto Gianmarco Onestini, fratello di Luca e sempre in prima linea in sua difesa, il quale in tono serio ha replicato: “Continua a comportarti così Daniele e sarai sempre l’ultima scelta …per chiunque”.

Parole dure che non sono affatto piaciute a Dal Moro, il quale però l’ha preso con ironia commentando a sua volta:

Gianmarco era solo ironia. Gli occhiali di tuo fratello sono di plastica e valgono forse 10 euro.. Se mandi iban faccio un bonifico. Un beso cariño

SPOILER : onestini ora sta distante da bebè perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali. #oriele #badenzzzers #gfvip7 pic.twitter.com/IsICJummMU — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 19, 2023