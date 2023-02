L’ingresso di Martina Nasoni al Grande Fratello Vip ha contribuito solamente ad accendere la polemica con Daniele Dal Moro, sua ex frequentazione dopo la prima versione “nip”.

Daniele, confidandosi con Micol Incorvaia, ha svelato un retroscena con protagonista proprio il suo passato rapporto con la sua ex fidanzata e il prezzo che avrebbe dovuto pagare la sua famiglia all’inizio della sua frequentazione con Martina Nasoni:

Ormai la sua clip se l’è fatta, la clip come vittima le è venuta anche a questo giro. Dov’è il bene se è disposta a farmi la pelle? Chi vuole bene a chi? Non dirò più una parola su questo discorso ma quando ci penso mi viene il demonio.

Mia sorella riceveva lettere di minacce di morte perché io avevo fatto star male Martina. Non hai idea di quanta mer** abbia mangiato la mia famiglia per questo discorso. Finché tocca a me, non me ne frega niente. Ma mia sorella aveva 20 anni, mia nonna aveva paura.