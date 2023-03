Perché Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip senza passare neppure per la puntata del prossimo lunedì? “Espressioni volgari, atteggiamenti irruenti e irrispettosi”: questa la spiegazione ufficiale da parte della produzione del reality e che sarebbe costata molto cara all’ex tronista di Uomini e Donne. Nel frattempo però sarebbe spuntato il presunto “video incriminato”.

Daniele Dal Moro ed il video incriminato alla base della squalifica

Da ieri sera circolerebbe un video emblematico con protagonista proprio Daniele Dal Moro in compagnia di Oriana Marzoli. In tanti lo avrebbero già bollato come il “video incriminato” alla base del quale sarebbe scattata la squalifica in tronco a scapito del veneto.

Nel filmato in questione si vede Daniele violento nei confronti di Oriana, mentre la afferra per il collo. Sebbene sembrerebbe essere un gioco, la venezuelana si lamenta chiaramente: “Così non mi piace Daniele, mi hai fatto male!”.

Un rapporto, quello tra Daniele ed Oriana, nato qualche mese fa nella Casa del GF Vip ma che è stato caratterizzato da una grande complessità soprattutto da parte di Dal Moro che ha faticato a lasciarsi andare. In più occasioni la ragazza era rimasta molto delusa dall’atteggiamento distante di Daniele nei suoi confronti. La sua reazione dopo la squalifica, tuttavia, non si è fatta attendere.