L’uscita di scena di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna dall’Isola dei Famosi per via della bestemmia pronunciata in diretta, ha smosso suo fratello Silvano. Quest’ultimo si è scagliato contro Canale 5 ed il reality condotto da Ilary Blasi, diffidandoli.

Cugini di Campagna attaccano l’Isola dei Famosi

Silvano Michetti era stato espulso a 48 ore dal suo arrivo, per via di una bestemmia pronunciata in diretta tv pochi istanti dopo il suo sbarco in Honduras.

In merito però, il fratello Silvano è intervenuto con una nota pubblicata da Repubblica.it con la quale attacca pesantemente l’Isola:

In relazione alle notizie apparse sui media circa l’espulsione di mio fratello, Silvano Michetti, dal format Isola dei famosi per un’asserzione pronunciata al momento dell’arrivo sull’isola, definita nel comunicato rilasciato da Mediaset come ‘blasfema’, intendo precisare quanto segue: l’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia. Manca quindi il presupposto legale per l’espulsione di mio fratello dal format.

Ivano dei Cugini di Campagna, prosegue: