Cristina Scuccia ha svelato di avere un forte desiderio di maternità. Durante un’intervista improvvisata con Marco Mazzoli, la concorrente più “attenzionata” de L’Isola dei Famosi ha fatto delle rivelazioni.

Cristina, intervistata da Mazzoli ha parlato nuovamente della persona che l’aspetta fuori dall’Isola: “Hai saputo che sono fidanzata? Che c’è una persona che mi aspetta fuori? Non lo sapevi, c’è una persona fuori che mi aspetta da poco prima che io venissi all’Isola”.

Poi ha svelato di aver fatto un sogno particolare:

Cristina Scuccia, senza scendere troppo nei particolari, è tornata a parlare della persona che le fa battere il cuore:

Durante l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi, chiacchierando con Ilary Blasi ha precisato:

L’amore è bello. Ho trovato una persona importante e non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona.

Non mi va tanto di parlarne perché è una cosa preziosa. È un germoglio ed i germogli vanno protetti. Non sono abituata a parlare d’amore in questo senso. L’amore è bello. Ho trovato una persona importante. Qui è difficile tenersi le cose dentro, soprattutto le cose belle. Io non sto facendo niente di male, io sto amando e penso che sia la cosa più bella del mondo.