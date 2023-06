Cristina Scuccia da quando è approdata sull’Isola dei Famosi è diventata, in assoluto, il personaggio più “attenzionato” di questa edizione un po’ sottotono. L’argomento di discussione preferito? L’identità della persona che le fa battere il cuore.

Cristina Scuccia, parlando con Marco Mazzoli, ha svelato di non amare le etichette e non ha confermato quale sia l’identità della persona che le fa battere il cuore:

Dopo la sua confidenza, Cristina si è preoccupata della reazione della mamma che, nel corso dell’ultima diretta de L’Isola dei Famosi, l’ha tranquillizzata con un dolcissimo messaggio:

Come dice Papa Francesco una mamma sa custodire, legare nel cuore e vivificare. L’amore per una figlia è un grande dono e la tua felicità è la mia. Qui ti seguiamo tutti. I nipotini non vedono l’ora di vederti, soprattutto nonna Lucia.

Chiacchierando con Gian Maria Sainato, così come riportano i colleghi di Biccy.it, Cristina si era detta preoccupata per la reazione di sua mamma:

Avevo la paura di aver preso una decisione che lei non accettava. Una decisione che avevo preso per la mia felicità e per il mio percorso di vita anche. Lei mi ha confermato invece che è al mio fianco. Questa sorpresa per me è stata molto importante. E poi non solo la cosa del mio amore. In generale è come se non mi sentissi all’altezza di ciò che mi è stato dato dai miei, così tanto affetto.