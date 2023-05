A Barbara d’Urso piace Cristina Scuccia. Ogni dubbio è stato sciolto nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, durante la quale la conduttrice ha svelato la sua simpatia per l’ex suora. Al centro del dibattito, però, ci sarebbe l’amore segreto della naufraga dell’Isola dei Famosi per una persona speciale che la starebbe seguendo dalla Spagna.

Barbara d’Urso e le parole su Cristina Scuccia

Inutile girarci troppo intorno: ai telespettatori del percorso religioso e delle ragioni che avrebbero spinto Cristina Scuccia a spogliarsi dell’abito importerebbe molto poco. Ciò che incuriosisce sarebbe più che altro il suo amore misterioso per la persona la cui identità resta al momento segreta.

Al termine dell’inevitabile riassunto, Barbara d’Urso ha commentato:

Vorrei solo sottolineare una frase stupenda che ha detto: ‘Io non sto facendo niente di male, io sto amando’ Io, che sono maniacale con i dettagli, ho notato che lei dice ‘Spero di poterle dire’.

Fortunatamente, a venirci in soccorso è stata Vladimir Luxuria, che ha tenuto a sottolineare come il riferimento al femminile usato da Cristina sia stato dettato, in questo caso, esclusivamente da un uso corretto della grammatica italiana:

Sì, però lei si riferiva sempre alla ‘persona’.

Ma Barbara d’Urso, non ha mollato la presa, ribadendo:

Io comunque sarei felicissima se fosse una donna. Cristina ci piace tantissimo!

Secondo Vladimir Luxuria, dopo il recente intervento della madre Cristina potrebbe sentirsi più “libera” di fare nuove rivelazioni.