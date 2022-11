Il virologo Matteo Bassetti, raggiunto da Pipol, ha parlato dei casi di Covid nella Casa del Grande Fratello Vip. Ed infatti, proprio in queste ore, sono risultati positivi Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Attilio Romita che sono stati isolati dal resto del gruppo.

La Casa del GF Vip dimostra che il Covid del 2022 non è più il Covid del 2020 e 2021 grazie alle vaccinazioni, ai farmaci, alle conoscenze e alle varianti. Spero che questa cosa che è successa al GF Vip ci faccia caprie che la filosofia dello zero Covid, che è quella cinese, non porta da nessuna parte.