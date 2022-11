Covid al GF Vip, Pamela Prati positiva: rischia pure Signorini, il motivo

Quello esploso al GF Vip è un vero e proprio focolaio Covid che ha coinvolto diversi Vipponi attualmente in isolamento ma non solo. Anche Pamela Prati, infatti, dopo aver inizialmente dichiarato di essere negativa, ora ha annunciato la sua positività al Covid.

Covid al GF Vip, Pamela Prati positiva: l’annuncio

L’ex Vippona uscita dalla Casa lo scorso giovedì ha potuto riabbracciare e baciare finalmente il suo Marco Bellavia, ignara però del rischio che si portava dietro. Pamela Prati, infatti, tre giorni dopo la sua uscita dal GF Vip è risultata positiva al Covid. Ecco le sue parole:

Cari Amici, Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie, La vostra Pami.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Prati (@pamelaprati)

La notizia della sua positività al Covid ha ovviamente sollevato grande preoccupazione dal momento che dopo il suo arrivo in studio, Pamela Prati ha dispensato non pochi abbracci e baci, non solo a Marco Bellavia ma anche allo stesso conduttore Alfonso Signorini.

Dunque anche il padrone di casa potrebbe essere a rischio, anche se finora avrà fatto già diversi tamponi per scongiurare un focolaio anche all’esterno della Casa del GF Vip. Ne sapremo di più ovviamente nelle prossime ore, alla vigilia della nuova puntata del reality in programma per domani sera su Canale 5. Salvo cambio di programma.