Covid al GF Vip, Antonino non sente i sapori, Sarah tossisce e Daniele “nel panico”: cosa sta succedendo

Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi sono risultati positivi al Covid ed isolati dal resto degli inquilini della Casa del GF Vip.

Covid al GF Vip, Antonino non sente i sapori: Daniele “nel panico”

In queste ore anche altri vipponi hanno mostrato insofferenza. Giaele ieri sera era bollente mentre Antonino Spinalbese ha svelato di non sentire i sapori.

Tra i concorrenti più agitati c’è Daniele Dal Moro che, da ore, cerca di non avere più contatti con gli altri e va in giro per la Casa con un mascherina “fai da te” realizzata con una bandana.

Antonino, dopo il tampone, è risultato negativo ma ha semplicemente delle placche alla gola.

I concorrenti del GF Vip domani si sottoporranno al nuovo tampone, vi terremo aggiornati.

