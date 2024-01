Cover Sanremo 2024, critiche per la scelta di Angelina: quale canzone canterà di papà Mango

Nella giornata di oggi, Amadeus ha ufficializzato la lista dei brani e degli ospiti per la serata delle Cover di Sanremo 2024, prevista per venerdì 9 febbraio. Angelina Mango, in gara al Festival con la canzone La Noia, ha scelto di omaggiare il padre Pino Mango con la canzone La Rondine, una delle canzoni più celebri del compianto cantautore.

Una scelta coraggiosa, quella di Angelina, alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, la quale nella serata delle cover del prossimo Festival di Sanremo 2024 si farà accompagnare dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma.

Per celebrare questa scelta, inoltre, Angelina ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui la si vede bambina dire: “Rondine? Dove sei, rondine? Sei volata? Ah, sei qui!”. All’epoca, quando Mango portò il celebre brano al Festivalbar, la figlia aveva appena un anno ma è chiaro il legame al genitore scomparso ed al brano che rappresenterà senza dubbio uno degli omaggi più emozionanti della serata dedicata alle cover.

Eppure la sua scelta è stata fortemente criticata sui social, dando vita ad una inutile e sterile polemica. In tanti l’hanno definita una parac*lata, portata a Sanremo furbescamente.

A noi piace concludere con le parole che la stessa Angelina disse qualche tempo fa, quando commentò:

Il mio cognome è pesante, in alcuni casi, ma semplicemente per un fatto di responsabilità. Sì, ho un cognome importante, ma io sono io. La mia personalità e la mia musica vanno al di là di quello.

Le reazioni del web

assurdo veramente che stiate criticando angelina come se fosse la prima che omaggia un grande artista a Sanremo e il fatto che il grande artista in questione sia proprio suo padre non vi da il diritto di criticare questa scelta dovete solo tacere

Comunque siete 3mendi. Cosa c'è di sbagliato, furbesco o paraculo se Angelina nella sua prima volta al Festival di Sanremo vuole rendere omaggio al padre che è un gigante della musica italiana acclamato da tutti, che non c'è più e che le ha passato la passione per la musica!?

di paraculate a sanremo ce ne sono state tante negli anni, direi che invece di fare polemica su angelina dovremmo ringraziare che qualcuno omaggi mango, spesso poco considerato non solo nelle serate cover al festival ma in generale quando si parla dei grandi della musica italiana

Angelina canterà una canzone del papà, una delle sue canzoni più belle e sarà bello da Lucani assistere a questo omaggio

Angelina canterà una canzone del papà, una delle sue canzoni più belle e sarà bello da Lucani assistere a questo omaggio

Finalmente Mango verrà ricordato sul palco di Sanremo e sarà molto emozionante #Sanremo2024

Angelina Mango farà un tributo al padre nella serata cover, una cosa bellissima ed emozionante visto che è il suo primo Sanremo e lui non potrà essere in platea ad applaudirla.

Lo porta lo stesso su quel palco, insieme a lei.

Chi fa polemica su questo è perché non sa vivere.