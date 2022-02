Manuel Bortuzzo, intervistato tra le pagine del nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni in edicola, ha parlato della sua bella storia d’amore con Lulù Selassiè, la fidanzata conosciuta al Grande Fratello Vip.

Ora cerco di ritagliarmi piano piano degli spazi di normalità. Ma sempre con la tv di sottofondo. Qualche sera fa ero a cena con Aldo Montano ma con il cellulare acceso. Voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino. Voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per S. Valentino.

Il 22 settembre c’è stato il nostro primo bacio. Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre. Ha una bellezza tutta sua e unica.