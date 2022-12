Al termine della diretta del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha fatto il punto della situazione svelando un particolare inedito sul suo rapporto con Luca Onestini prima di chiudere definitivamente.

Chiacchierando con la Murgia, la modella ha svelato quando ha parlato con Luca dell’affaire Altobello e, secondo Nikita, non si trattava certamente di una cosa recente:

Nikita ha fatto anche delle precisazioni:

Quindi non diamoci più il buongiorno con 40 minuti di baci, abbracci, coccole, non diamoci più gli abbracci costantemente, non stiamo tutto il giorno insieme. Io sono stata chiara fin dall’inizio dicendogli che non lo vedo come un amico perché mi piaceva.

Perché lui diceva che io gli avevo detto di starmi lontano quando non era così, io gli avevo semplicemente detto, visto che non aveva mai nutrito attrazione fisica nei miei confronti, di aiutami a vederlo come un amico perché io non potevo continuare così con il rischio di prendermi davvero una batosta enorme e stare male.

Poi la confidenza inedita:

Lui mi ha detto che ero l’unica che gli interessa nella casa, mi dice che gli piacevo perché ero unica e me lo scrive sulla pancia in sauna e non me lo dice a voce, gli chiedo perché sono unica e tu mi sgrani gli occhi come per dire che questa cosa non doveva uscire.

Ci sono state delle cose così criptiche che a un certo punto io ho detto “basta, non voglio più tutta questa confusione”, non sono disposta a farmi un mese, tre mesi, due settimane ancora così… non la voglio questa cosa qua.