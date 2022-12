Soleil Sorge, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, ha letteralmente demolito il suo ex fidanzato Luca Onestini ed anche Antonella Fiordelisi, invitandola a volare basso.

Onestini e Antonella contro Soleil: lo sfogo nella notte al GF Vip

Dopo la puntata, i due vipponi risentiti si sono scagliati contro Soleil Sorge che ieri, in mancanza di Sonia Bruganelli, ha ricoperto magistralmente il ruolo di opinionista del GF Vip (spero che l’anno prossimo quel posto sia di diritto suo insieme a Giulia Salemi).

Onestini al termine della puntata si è sfogato con Patrizia Rossetti:

Non esisti più, non voglio più sapere niente, non me ne frega nulla. Cazz* questa è ancora inviperita, ma come stai? fatti una vita.

Onestini: “Questa è ancora inviperita, ma come stai? fatti una vita” 1. Soleil una vita ce l’ha e non vive di certo grazie a lui.

2. L’opinionista è un lavoro, lei ha il diritto di dire la sua.

3. Non è stata cattiva, ma una signora. ANCHE MENO LUCA#gfvip #SoleArmy #incorvassi pic.twitter.com/0cXXae22Kw — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 27, 2022

Anche Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Soleil Sorge:

Ma il daytime non lo vede Soleil? Io ho condizionato Dana? Ma cosa dice? Mi sembra strano che abbia detto così… lei aveva già litigato con mezza casa. Quando torna Sonia? Vabbè due settimane e ciao…

Onestini, anche questa volta, ha alimentato la fiamma:

A te ti aveva detto un’altra cosa prima. Ti ha puntato e non so perché… cioè, lo so perché però… quando torna Sonia? Speriamo presto.