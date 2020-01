Puntata imperdibile quella di Chi vuol essere milionario? in onda in questo momento su Canale 5. Dopo la bellezza di nove anni Gerry Scotti, ha letto la fatidica domanda da un milione di euro. Riuscirà Enrico Remigio, giovane manager, (che nella scorsa puntata è arrivato alla domanda da 300.000 euro) a rispondere in maniera corretta diventando milionario?

Su Gene Cernan, la domanda da un milione di euro

La domanda da un milione di euro letta da Gerry Scotti per la sua settima volta è la seguente: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che misae piede sulla luna?”. Le quattro risposte: A Il simbolo della pace; B Le iniziali della figlia; C God Bless America; D Gene Wah Here.

La risposta esatta è la B: scrisse le iniziali di sua figlia (Tracy) – TDC – sulla sabbia lunare, poco prima di ripartire verso la Terra.

“Le sue iniziali sono là. Qualcuno mi ha chiesto quanto ci resteranno, e io ho risposto: per sempre. Non so quanto duri “per sempre”, ma non c’è vento e non c’è pioggia, non c’è nulla che possa – eccetto la radiazione cosmica – che possa spazzare via quelle iniziali. Quanto a lungo resterà la bandiera? Quanto resteranno le mie impronte? Per sempre. A meno che qualcuno vada là e le cancelli”, dichiarò durante la visita al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano in occasione della donazione della roccia lunare da lui raccolta.

Chi vuol essere milionario, Enrico Remigio sarà il quarto vincitore?

Negli ultimi 20 anni, Gerry Scotti ha letto la domanda da 1 milione solamente 6 volte, e tre giocatori hanno risposto in maniera esatta. L’ultima volta nel 2011. In caso di vittoria, Enrico Remigio diventerà il quarto concorrente della storia del quiz ad aver vinto il massimo del montepremi.

“Son venuto per andare più in alto possibile, ma non me la sentivo”, ha spiegato Enrico dopo il suo ingresso, emozionatissimo prima di leggere la domanda da un milione di euro. “Ha le mani viola!”, ha commentato la madre. “Ci ho pensato tantissimo e ogni giorni di più. Ho pensato all’ultima domanda perchè c’è stato un azzardo, ma la più bella, la mia preferita, è quella del cuoco”, ha aggiunto.