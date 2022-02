Cosa ha detto Nathaly Caldonazzo nella Casa del Grande Fratello Vip? L’ex starlette del Bagaglino ha sicuramente pronunciato una frase molto grave (si parla addirittura di squalifica) e così, chiacchierando con Manila e Antonio lo ha fatto presente di nuovo.

Cosa ha detto Nathaly al GF Vip? Interviene Manila e “spunta” una richiesta

Manila Nazzaro ha rivelato a Nathaly di avere saputo questa cosa: “Ne parlano gli altri…”. Pronto l’intervento di Antonio (che ha sempre difeso la Caldonazzo): “Ci sguazzano…”.

Nathaly quindi, per tagliare la testa al toro, ha rivelato ad entrambi di non parlarne perché in confessionale le hanno espressamente fatto questa richiesta.

Nathaly ha appena detto a Manila e Antonio che le hanno detto , in confessionale, di non parlare di ciò che ha detto. Ovviamente. Che sorpresa 😒 #gfvip — Ness (@VanessaSacco5) February 23, 2022

Stasera il caso verrà affrontato da Alfonso Signorini durante la diretta oppure, di contro, nemmeno lui ne farà parola? Staremo a vedere!

Manila parlando con Antonio: “Vedere quello che sta facendo Nathaly con Katia questi giorni non è normale, perché io lo so il vero pensiero di Katia su Nathaly. Le cose che pensa veramente, non le ha mai dette, su NESSUNO” MANILA VS BABYK #gfvip pic.twitter.com/65KetOws84 — ECCESSIVA ✨🎙️ (@Sterny2222) February 23, 2022

Non Tiktonio spegnendo Jessica 😭 (Comunque non ironicamente apprezzo molto il fatto che l’ultimo arrivato abbia autonomia di pensiero, non è scontato) #gfvip pic.twitter.com/wdjxuZYIhN — Garbino (@Garbino_) February 23, 2022

La reazione della Caldonazzo