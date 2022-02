Aida Yespica, intervistata da Casa Chi, ha parlato del bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran scattato nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha fatto delle precisazioni in merito ad una ipotetica storia avuta con la moglie di Alex Belli.

Dipende dal carattere della persona. Delia ha avuto un’attrazione verso Soleil e dipende dal carattere… a lei piacciono anche le donne. La Sorge ha detto che è stato un gioco per togliere un po’ di barriera. Forse dopo cinque mesi aveva bisogno di una coccola. Si vedrà fuori cosa succederà in questo triangolo.

Aida Yespica ha smentito anche di avere avuto una storia con Delia Duran (ma noi vi avevamo già parlato di questo malinteso):

Sono stata tirata in mezzo. Il GF Vip a me ha dato tantissimo ma discutere di un argomento del genere, discuterne per me non è proprio il mio campo. Penso che sia stato chiarito il malinteso. Siamo amiche, la conosco… siamo del Venezuela ed è una persona stupenda, ha un carattere piccante e caliente.

Però io nego quello che ha detto, non è stato così. Le voglio bene, siamo uscite tante volte insieme, organizziamo delle cene ma… lasciamole lì queste cose perché non ci entro in mezzo a queste cose.