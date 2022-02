Dopo un iniziale rapporto di complicità e affetto, Miriana Trevisan ha messo una croce sopra Nathaly Caldonazzo, svelando una domanda molto particolare che l’ex starlette del Bagaglino le avrebbe posto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Cosa ha detto Nathaly al GF Vip? Miriana vuota il sacco

Non sono delusa da lei, ma da me. Io mi arrabbio con me… – ha svelato Miriana confidandosi con Lulù – ha detto una roba che io lì avevo drizzato le antenne. Ma se la dico è stupida. Lei mi ha fatto una domanda ma se te la dico è stupida la cosa… Lei mi ha chiesto se le sue gambe fossero più magre di quelle di Delia. Secondo te era una domanda normale? Anche se le ho detto che domanda fosse… lì ho detto ‘madonna mia’. Poi mi ha detto infatti che aveva problemi… Però tu puoi arrivare a chiedermi se le tue gambe sono più magre delle sue? Io questa cosa non la so dire…

vergognose le parole uscite dalla bocca di Miriana #GFVIP pic.twitter.com/2TqxSUXT6n — auro| baci stellari (@darveyfeels_) February 24, 2022



E se Miriana non si fida più di Nathaly, anche la bionda ha preso le distanze:

Io di Miriana non fido più tanto. Vuole passare per buona ma.. me l’ha confermato anche Soleil stamattina.

Nathaly: “io di Miriana non fido più vuole passare per buona ma.. me l’ha confermato anche ☀️”

Certo se ti fidi della persona che le tura merda da 5 mesi e ci credo tra l’altro le stai mettendo tutti contro compreso Antonio di cui M ha sempre parlato bene #GFVIP #miriangels pic.twitter.com/mHnj3HCoWr — 3visan 🦚 (@simo_cantatore) February 24, 2022

Non so minimamente quale sia stata la frase pronunciata da Nathaly ma una cosa è certa: anch’io di una personalità come quella di Miriana non mi fiderei mai. Tra l’altro, se una persona ti confida di avere problemi (presumibilmente alimentari) li svaluti in questo modo?

Ma soprattutto: questa domanda c’entra qualcosa con la frase (apparentemente da squalifica) che avrebbe pronunciato la Caldonazzo? Questo è ancora un mistero…