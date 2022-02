C’è un fantasma nella Casa del Grande Fratello Vip? Miriana Trevisan è sicura di avere poteri particolari e ne ha parlato in diretta anche con Alfonso Signorini prima della puntata di questa sera.

Questa notte c’è stato un avvistamento speciale in una delle stanze della Casa del Grande Fratello Vip. Miriana, che voi sapete un po’ la sensitiva del gruppo, ha visto un’entità e pare non stesse per niente scherzando. – ha esordito Alfonso prima di aprire il collegamento con la concorrente – Tra l’altro è il quarto avvistamento nella storia ventennale del GF Vip, sono stati visti spiriti e fantasmi che si aggiravano nella Casa, ho convocato Miriana per poterne parlare con lei.

Pochi notti fa Miriana avrebbe visto uno spirito in camera da letto mentre era nel dormiveglia. Questo è un argomento che suscita molta curiosità. E’ una cosa strana… guarda che nessuno ti prende in giro ma stiamo prendendo la cosa in modo molto serio.