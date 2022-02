C’è un fantasma nella Casa del Grande Fratello Vip? Miriana Trevisan ne sarebbe convinta dal momento che ha dichiarato di aver visto un’entità nella notte. Dopo aver svelato di “sentite” quando una persona è malata, l’ex ragazza di Non è la Rai nelle ultime ore ha confermato di aver visto in Casa uno spirito con il quale ha brevemente chiacchierato.

Miriana Trevisan e la strana entità al GF Vip

Non è la prima volta che i Vipponi evidenziano strane presenze nella Casa di Cinecittà. Questa volta è toccato a Miriana ‘vedere’ uno spirito al GF Vip.

Sophie Codegoni ha cercato di saperne di più credendo inizialmente che fosse uno scherzo ed ha fatto delle domande alla ex moglie di Pago, la quale si è limitata a ripetere: “So che c’è un’entità qua”.

Come dicevamo in passato, altri Vipponi avevano avuto le stesse percezioni, come nel caso di Cristiano Malgioglio aveva parlato di Gina, il fantasma della Casa di Cinecittà. Altri concorrenti riferirono di rumori sospetti nel loft: Guenda Goria riferì di aver visto una donna vestita di nero. Giacomo Urtis, intervistato da Il tempo riferì: “Strane presenze, rumori. Secondo me c’è un fantasma. Ci credo”.