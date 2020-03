Coronavirus ultime notizie, Bruno Vespa: negativo al tampone

Il caso di positività al Coronavirus di Nicola Zingaretti ha fatto tremare e non poco gli studi di Porta a Porta. Pochi giorni prima di conoscere l’esito del tampone al quale si è sottoposto il segretario del PD e governatore della Regione Lazio, infatti, la trasmissione di Rai1 lo aveva accolto, con tanto di Bruno Vespa a distanza di sicurezza.

Coronavirus ultime notizie: Bruno Vespa sottoposto al tampone volontariamente

Appresa la notizia, il Tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, aveva sollevato la questione domandandosi se per caso tutti i volti Rai invitati in occasione dello speciale Porta a Porta sul Coronavirus lo scorso venerdì fossero stati messi in quarantena.

Il riferimento era a nomi del calibro di Mara Venier e Milly Carlucci ma la risposta è naturalmente no, dal momento che entrambe le conduttrici le abbiamo viste sul piccolo schermo in questi giorni.

CLAMOROSO! LA RAI CHIUDE?

Dopo l’ospitata di Zingaretti, risultato positivo al Coronavirus, da Vespa sono andati Flavio Insinna, Milly Carlucci, Eleonora Daniele, Lorella Cuccarini, Caterina Balivo, Monica Setta, Gigi Marzullo e Alberto Matano. Saranno messi tutti in quarantena? pic.twitter.com/SbtBLU82gL — Striscia la notizia (@Striscia) March 7, 2020

Tuttavia, in via del tutto precauzionale, a Viale Mazzini è stato vietato l’ingresso ad una decina di dipendenti, posti in quarantena. Bruno Vespa aveva rassicurato tutti scrivendo a Dagospia:

Essendo l’unico ad aver contattato Nicola Zingaretti scrivendogli ‘in bocca al lupo’ invece di terrorizzarsi, posso dire che il suo portavoce mi ha chiamato per dirmi che vanno monitorate solo le persone che nelle ultime 48 ore sono state a 30 centimetri da lui per almeno mezz’ora.

Come riferisce Corriere della Sera, però, Vespa si è comunque sottoposto al tampone volontariamente risultando fortunatamente negativo al Coronavirus.