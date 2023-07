Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria De Filippi, ha svelato come sono state scelte le coppie di Temptation Island 2023 tramite una intervista concessa al settimanale Gente.

Maria, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima volta che l’ho conosciuta ero molto in imbarazzo. Ero abituata a vederla da casa. Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti e di rara educazione.

Non è cambiata da allora, è rimasta così. Maria è un faro per me. Generosa, non lesina complimenti verso chi lavora con lei, spesso dà alla redazione tanti meriti, togliendosi lei.

Lavoriamo insieme da tanti anni e via via il nostro rapporto si è evoluto naturalmente, trasformandosi in amicizia. Maria è affidabile, solida, una persona sulla quale posso contare, per le piccole e per le cose importanti. E lo stesso vale da parte mia nei suoi confronti. Per lei ci sono sempre, se lo merita.