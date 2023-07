Le vere novità emerse nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset riguardano principalmente i prossimi show in programma nella stagione 2023-24. Ma vediamo qual è la Top 5 delle maggiori curiosità della nuova stagione televisiva in arrivo.

Mediaset 2023-24: le maggiori novità della nuova stagione

Da Temptation Island in versione invernale al Grande Fratello “mix”, passando per il ritorno de La Talpa, fino all’incognita Isola dei Famosi: ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione televisiva secondo quanto trapelato dai palinsesti Mediaset 2023-24.

Temptation Island “raddoppia”: se ne è parlato proprio in queste settimane, alla vigilia dei palinsesti ufficiali, ed a quanto pare diventa realtà. Dopo la versione estiva tornata con grande successo nella prima serata del lunedì di Canale 5, Temptation Island si prepara anche a quella invernale. Il titolo provvisorio è Temptation Winter e va ad aggiungersi al ventaglio di programmi targati Maria De Filippi e Fascino.

Grande Fratello “cambia” nome: si torna ufficialmente alle origini in un mix tra Vip e Nip in cui si punterà essenzialmente sulle storie. Sarà condotto sempre da Alfonso Signorini mentre al momento non si conoscono ancora gli opinionisti. Ecco quali sono state le parole di Pier Silvio Berlusconi:

Quando partì nel 2000 con Giorgio Gori che era direttore di Canale 5 fummo i primi al mondo a trasmettere il Gf dopo l’Olanda; tanti scrivono male dei reality, possono non piacere, io stesso non impazzisco per guardare i reality, ma far finta che non siano un pezzo della tv e quello che piace al pubblico, tv e web, significa non essere legati alla realtà. Con i reality ci sono milioni di interazioni sul web e Mediaset sta guadagnando telespettatori, bisogna però stare attenti a non superare determinati livelli… ci sono limiti che hanno a che fare con la sensibilità e il rispetto dei singoli, non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi.

Belen Rodriguez via da Le Iene: la showgirl argentina non sarà più alla conduzione de Le Iene; al suo posto arriva Veronica Gentili che “ha fatto alla grande il prime time” e ora si va “verso una maggiore presenza di inchieste e attualità”. Tuttavia la Rodriguez non verrà sostituita a “Tu si que vales”.

Incognita Isola dei Famosi: Ilary Blasi resta a Mediaset. A confermarlo è stato lo stesso ad che ha aggiunto anche un retroscena rispetto all’Isola dei Famosi:

Siamo soddisfatti del prodotto, non c’è una domanda su cosa farà Ilary Blasi, unica cosa nell’incastro dei palinsesti magari la messa in onda de ‘L’isola dei famosi’ slitta in avanti di una stagione.

La Talpa: arriva nella nuova stagione Mediaset. Come anticipato da Tgcom24 però non sarà più prodotta da Fascino ed al momento non si conosce il nome del conduttore.