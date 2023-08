Coppie Temptation Island: cosa è successo dopo un mese dalla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia? Dopo gli ultimi falò di confronto, il conduttore ha svelato come stanno le cose oggi.

Coppie Temptation Island, ecco cosa è successo dopo un mese: Perla e Mirko

Le danze si sono aperte con Perla e Mirko che hanno deciso di uscire da soli per intraprendere una conoscenza con Igor e Greta, i tentatori che hanno conosciuto durante Temptation Island.

Mirko continua a frequentare Greta ed ha già conosciuto la sua famiglia e si sono fatti un tatuaggio di coppia: “Io sono innamorata folle, pazza!”. “Siamo innamorati”, ha aggiunto il ragazzo.

Perla è uscita con Igor e continuano a frequentarsi anche fuori.

Ecco come sta proseguendo tra Perla e Igor al di fuori del programma… #TemptationIsland pic.twitter.com/5BsLPRoSzx — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Gabriela e Giuseppe: cosa è successo dopo il rientro?

Gabriela e Giuseppe stanno ancora insieme nonostante i numerosi cambiamenti. Lei si sta cominciando a fidare di lui e il fidanzato ha deciso di darle maggiore libertà. Fra due anni la coppia vuole sposarsi e fare una famiglia.

“Sono più sicura di me” Gabriela e Giuseppe si raccontano dopo #TemptationIsland! pic.twitter.com/vfMVSukrIi — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Isabella e Manu sono ancora fidanzati?

Isabella e Manu stanno ancora insieme e vivono bene la loro relazione anche se, dopo essere usciti da Temptation Island, si sono dovuti chiarire su determinate cose accadute.

Isabella e Manu un mese dopo #TemptationIsland… pic.twitter.com/x5tsya3VtE — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Francesca e Manuel sono usciti separati da Temptation Island

Francesca e Manuel sono usciti separati da Temptation Island e le cose si sono riconfermate anche fuori dal programma.

Manuel ha scritto a Francesca e si sono incontrati per un confronto ma sono rimasti fermi sulle loro posizioni.

Ecco lo stato d’animo di Manuel ad un mese dalla fine del programma! #TemptationIsland pic.twitter.com/jVNeImYC4U — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023



Alessia e Davide stanno ancora insieme?

Alessia e Davide dopo essere usciti insieme da Temptation Island ma hanno deciso di prendersi una pausa: “Non ci siamo lasciati”, ha precisato il fidanzato. Entrambi sono innamorati e sperano di potersi fortificare per vedere nuovamente un futuro di coppia insieme.

Alessia e Davide a distanza di un mese raccontano come vanno le cose tra loro… #TemptationIsland pic.twitter.com/npZSUTDHit — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Daniele e Vittoria dopo le corna a Temptation Island: cosa è successo

Daniele e Vittoria hanno confermato la loro rottura anche fuori da Temptation Island. Lei sostiene di amarlo ancora e si sono visti a casa: “Io mi sono scusata ma ad oggi la situazione non è cambiata però magari nel tempo si smorzerà un po’ la rabbia”.

E se per Vittoria la porta è ancora aperta, Daniele non ha alcuna intenzione di tornare insieme alla sua ex.

“Lo amo… L’amore non passa” Vittoria un mese dopo è ancora innamorata di Daniele! #TemptationIsland pic.twitter.com/34DRGuojTV — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Un mese dopo la fine del programma Daniele è ancora profondamente deluso dal comportamento di Vittoria! #TemptationIsland pic.twitter.com/oA8Hu5oTsm — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Ale e Federico: cosa è accaduto al ritorno a casa?

Ale e Federico si sono lasciati definitivamente usciti da Temptation Island e non hanno mai avuto un confronto di persona e non si vedono dal giorno del falò.

Ale ha rivisto Lollo ma tra di loro non è successo nulla.