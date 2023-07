Coppie Temptation Island un mese dopo: cosa è successo? Lunedì 31 luglio nella prima serata di Canale 5 assisteremo agli ultimi falò e scopriremo cosa è accaduto ai partecipanti dopo un mese dalla fine del programma: ecco le prime indiscrezioni.

Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni. Escono dal programma divisi ma poi ci ripensano e tornano insieme. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero essere ancora l’una tra le braccia dell’altro.

Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni. Escono insieme e pare che la loro storia stia proseguendo.

Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni. Secondo le ultime segnalazioni si sarebbero lasciati.

Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo. Dovrebbero stare ancora insieme.

Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni. Si sarebbero lasciati definitivamente.

Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo. Dopo un falò disastroso, i due continuano ad essere separati anche fuori da Temptation Island.

Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni. Si sarebbero lasciati e lui starebbe frequentando la tentatrice Greta.

Temptation, il meccanismo del programma

Il loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Qui, nel suggestivo paesaggio mediterraneo con meravigliose spiagge bagnate da acque limpide dalle mille tonalità di azzurro, le 7 coppie si separano in due diversi villaggi per 21 giorni.

Con loro 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercano di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidita’ dei loro sentimenti.

Narratore delle vicende di “Temptation Island” è Filippo Bisciglia, pronto ad affiancare e sostenere i ragazzi in questo viaggio.

Immancabili gli appuntamenti ai falò, dove i fidanzati o le fidanzate sono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi.

Solo nel falò di confronto finale le coppie finalmente si incontrano per discutere, cercare di chiarire le proprie scelte e le proprie posizioni e scegliere se interrompere la propria storia sentimentale oppure uscire dal programma mano nella mano più uniti e innamorati di prima.