Confessione bollente di Rosy Chin sfugge alla regia del Grande Fratello: “Surreale!”

Durante questi ultimi mesi del Grande Fratello, la regia ci ha – consapevolmente o meno – regalato i momenti migliori. E’ successo anche ieri con Rosy Chin, la quale si è lasciata andare in giardino ad una confessione intima e particolarmente bollente, sulla quale la regia proprio non è riuscita a staccare in tempo.

Rosy Chin e la confessione intima sfuggita alla regia

Il tutto si è consumato mentre l’occhio indiscreto del Grande Fratello era puntato su Simona Tagli e Beatrice Luzzi. Le due donne stavano amabilmente parlando nella zona beauty, quando la Tagli ha domandato all’attrice: “Per caso hai bisogno del temperino per le matite, Bea?”.

L’inquadratura si è velocemente spostata su Rosy Chin, che in giardino chiacchierava con alcuni inquilini (Alessio e Federico), proprio mentre la chef confidava qualcosa di molto privato:

Io ho bisogno di sc*pare! Questo è. Per me è vitale e mantengo la mia energia molto attiva…”.

A questo punto la regia ha nuovamente cambiato in modo repentino l’inquadratura, ma ormai il “danno” era stato fatto e il video in questione ha preso il sopravvento sui social, dove è stato acclamato il lavoro ‘geniale’ della regia, definendo quanto visto come puro surrealismo.