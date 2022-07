Proseguono le indiscrezioni sulla nuova edizione del GF Vip 7 n partenza dal prossimo 12 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Il sempre informato Giuseppe Candela, via Dagospia svela altri retroscena sul possibile cast di concorrenti, parlando della moglie di un deputato del Pd:

Qualche giorno fa il quotidiano Il Tempo si è lanciato in un indovinello: la moglie del deputato del Pd tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi: Sara Manfuso. È la moglie del deputato Andrea Romano, ex modella e opinionista tv. È in lizza ma siamo ancora lontani dalle certezze.