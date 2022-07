Gli indizi di Alfonso Signorini, padrone di casa del Grande Fratello Vip, in merito ai prossimi concorrenti del reality in partenza da settembre su Canale 5, a quanto pare sono più difficili del previsto. Un altro nome tra quelli dati praticamente per certi, infatti, sarebbe venuto meno con tanto di smentita (reale o fatta solo per sviare?).

“Non vado a fare il Grande Fratello Vip”, Diego Armando Maradona Junior smentisce

A prendere la parola in queste ore è stato Diego Armando Maradona Junior, il figlio del grande Maradona. Raggiunto dalle notizie sul suo conto mentre è in vacanza in Sardegna, Diego Armando ha voluto prontamente smentire con una Instagram Stories (che trovate in apertura):

Volevo tranquillizzare tutti quelli che mi stanno scrivendo che non vado a fare il Grande Fratello Vip. Io sono allenatore del Napoli United e sono contento di quello che faccio.

Diego Armando Maradona Junior non è riuscito a trattenere un accenno di risata nel dire che non sarà un concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip: sintomo che è un programma distante anni luce da lui o che invece sta solo tentando di sviare l’attenzione rispetto agli indizi di Signorini? Non ci è dato sapere.

Fatto sta che l’indizio del padrone di casa relativo ad un pallone sembrava corrispondere proprio ad uno scatto social del figlio di Maradona. C’è però ancora una alternativa valida: e se fosse proprio Ciro Ferrara, come paventato da altri utenti sui social? Attendiamo eventualmente una smentita, in attesa delle conferme ufficiali sui concorrenti.

