Concorrenti Grande Fratello: poche settimane ancora e la macchina del reality show si metterà in modo. Chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia? Tra conferme e smentite, ecco il quadro della situazione in merito alle ultime soffiate.

Concorrenti Grande Fratello, arriva una smentita: cast ed i nomi ufficiali

Nel corso degli ultimi mesi, sono spuntati alcuni grandi nomi della musica italiana del passato: da Marcella Bella a Fiordaliso e Donatella Rettore.

La prima non si è ancora pronunciata, la seconda dovrebbe essere in tour fino ad ottobre mentre Donatella Rettore ha smentito la sua partecipazione così come hanno riportato i colleghi di Biccy:

Confesso è vero, a settembre per la gioia di non so chi, parteciperò al Grande Fio de na mi****a Show. Se parteciperei al Grande Fratello? No! Ma non ho nulla contro chi lo fa. Io sono troppo nervosa, mi annoio e sono claustrofobica.

Per quanto riguarda le certezze del cast, vedremo: Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Giampiero Mughini.

Molto probabili anche: Rosanna Fratello, Ciro Petrone, Samira Lui e Corrado Tedeschi.