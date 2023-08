Dopo 10 anni di amore e un periodo di separazione particolarmente lungo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Maurizio Battista, sposerà la sua compagna Alessandra Moretti il prossimo ottobre, così come ha annunciato tramite social.

Matrimonio dopo il Grande Fratello Vip: discussa coppia decide di sposarsi

“La famiglia rende casa tua il posto IN CUI NON VEDI L’ora di RITORNARE. Ci sono stati momenti difficili, incomprensioni forti, salite che sembrano impraticabili ma se in quel posto ti senti al sicuro è lì… che devi tornare”, ha scritto Alessandra Moretti su Instagram annunciando le nozze con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Dopo la nascita della figlia Anna, nel 2016, la coppia ha affrontato numerosi momenti di separazione e crisi.

La compagna di Battista ha aggiunto:

Ad ottobre 2023 io e Maurizio ci sposeremo dopo dieci anni di vita insieme, dieci anni di forti emozioni, cambiamenti, Cadute dolorose ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra. Quella necessità interiore che rende quella persona fondamentale e caposaldo della tua esistenza. Quella che chiami quando ti sei cacciato nei guai, quando hai bisogno di una pacca sulla spalla… quella mano che ti sostiene nonostante tutto… SEMPRE. La passione finisce, l’amore dura per sempre e le forme di amore sono tante e con altrettante sfaccettature. Ma quando si giunge a consolidarsi dopo aver sbagliato allora si diventa davvero FAMIGLIA.