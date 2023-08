Concorrenti Grande Fratello 8, spunta il primo nome: ecco di chi si tratta

Concorrenti Grande Fratello: secondo FanPage, il cast vip del reality show sarebbe al completo. Adesso mancherebbero solamente i “Nip” ed a breve sapremo chi varcherà la mitica porta rossa a partire dal prossimo 11 settembre.

Esattamente come ha svelato Mediaset tramite una nota ufficiale:

Per la prima volta non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale. Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo.

FanPage aggiunge:

Se la parte vip del cast sembrerebbe ormai definita, Fanpage.it ha appreso che continua la ricerca delle persone comuni da inserire nel reality. La selezione avviene non solo tramite i casting itineranti, ma anche attraverso video selfie con i quali gli aspiranti concorrenti si raccontano. Chi supera questa prima fase, accede alla zoom call, una videochiamata conoscitiva con gli autori e, in caso di esito positivo, viene convocato per un colloquio in studio a Roma.

Secondo quanto abbiamo appreso da alcune fonti, questa parte della selezione si sarebbe quasi del tutto esaurita e ora si starebbe procedendo con ulteriori telefonate di approfondimento con gli aspiranti concorrenti che sono risultati più convincenti.

Ciò non toglie che gli autori siano ancora in cerca di volti nuovi da inserire nel cast. In sintesi, dunque, il cast vip sarebbe ormai chiuso, mentre la lista delle persone comuni sarebbe alle battute finali.