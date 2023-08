Concorrenti Grande Fratello, la lista degli esclusi si allunga: ecco tutti i nomi che non ci saranno

Concorrenti esclusi dal Grande Fratello: la lista si allunga. Dopo numerosi volti che non avrebbero nemmeno sostenuto il provino, continuano i nomi dei personaggi famosi che non entreranno nella Casa più spiata d’Italia.

Concorrenti Grande Fratello, la lista degli esclusi si allunga: ecco tutti i nomi

Taylor Mega, Claudio Sona e Gianluca Tornese, a quanto pare, secondo Amedeo Venza, non entreranno nella Casa del Grande Fratello, tra proposte “rifiutate” e “no” prima dell’ingresso, si allunga la lista degli ipotetici concorrenti che non avrebbero sostenuto nemmeno il provino.

Anche Edoardo Costa fuori dal GF

Mentre si attende di conoscere la lista completa dei concorrenti del prossimo Grande Fratello, negli ultimi giorni sono stati snocciolati alcuni di coloro che sono stati esclusi dal reality. L’esperto di gossip, Amedeo Venza, ha svelato numerosi nomi, tra cui anche quello dell’attore Edoardo Costa.

Mentre alcuni volti noti, come nel caso di Paola Caruso, avrebbero smentito di aver preso parte al casting per il Grande Fratello ed essere stati “silurati”, altri avrebbero invece confermato le indiscrezioni. Si tratta di Edoardo Costa, noto attore, il quale pare abbia tentato di farsi notare candidandosi per la prossima edizione del GF.

Tuttavia, secondo Venza, anche lui rientrerebbe nella lista degli esclusi dopo il “no” da parte degli autori del Grande Fratello. Una indiscrezione che questa volta troverebbe conferma nelle parole della sua agente, Ilaria Bussadori, la quale ha contattato Novella2000.it per fare delle doverose precisazioni: